MHP lideri Devlet Bahçeli: Filistin felaketin pençesinde, ateşkes derhal tesis edilmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kadın-çocuk ve yaşlı demeden savunmasız insanların hedef alınmasının felaket olduğunu belirten Bahçeli, BM'nin derhal devreye girmesi gerektiğini ifade etti.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:"Filistin tam bir asırdır felaketin pençesinde. Kaçınılmaz olan iki devletli çözüm gerçekleşmeli. İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanun durması neredeyse tam bir hayaldir.Üzüntümüz yüzlerce sivil ve masum insanın ölmesi ve binlerce insanın yaralanmasıdır. Kadın-çocuk ve yaşlı demeden savunmasız insanların hedef alınması felakettir. Barış çabalarına vurulmuş prangadır. Çözüm arayışlarına başta vurmaktır. Sivil can kayıplarının haklı ve geçerli bir bahanesi olamaz. İsrail Filistin arasında baş gösteren geniş çaplı krize sağ duyuyla yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalıdır.Sivil ve masum can kayıplarından, sahnelenen insanlık dışı manzaralardan rahatsız olduğum tartışmasızdır. İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir. İnsanfsızca saldırmıştır. Dünyanın gözü önünde tahammülü olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiştir.BMGK'nın 22 Kasım 1967 tarihli 247 sayılı kararı, İsrail'in 1967 Haziran ayında işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngörmüştür. Ancak İsrail buna yanaşmamış, işgal alanlarını genişletip kanunsuz yerleşim yeri oluşturmayı sürdürmüştür.Filistin birliğini sağlayamadığından haklı mcüadelesinde sürekli teklemiş ve sonuç alamamıştırAteşkes derhal tesis edilmeli. Taraflar aklıselim çizgiye eş zamanlı gelmeli. Diplomasi ve diyalog kanallarının aktif hale getirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli. BM devreye girmeli. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı. Ateşkes derha tesis edilmeli.ABD uçak gemisi göndermek yerine barış için çabalamalı. Ortak akıl ve ortak gelecek çerçevesinde kenetlenmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyiz.Aksi halde çatışmalar bitmeyecektir, gözyaşları dinmeyecektir.Kurtuluşun ve kuruluşun beşeri dayanağı Türk milletidir. Aziz Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milletidir. Devlet tektir ebedi ünvanı Türkiye Cumhuriyeti'dir.Terör örgütlerini silahlandırıp sahaya sürmek, farklı ülkelerin üstüne salmak bir terör yöntemidir. Terörizm sadece Türkiye'ye değil tüm insanlığa doğrultulmuş kanlı bir silahtır. Oynanan oyunların farkındayız. Taviz vermeyeceğiz. Bölücü terör örgütü PKK'nın 1 Ekim Ankara saldırısının ardından sınır ötesine düzenlenen operasyonların arkasındayız.Operasyonlar kararlılıkla devam etmiş ve cani örgütün beli kırılmıştır. Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır. Bölücü terör örgütü için emniyetli bir alan kalmamıştır. Vakit terörü kaynağında kurutma vaktidir.5 Ekim 2023 tarihli hava operasyonu sırasında 1 adet İHA ABD tarafından düşürülmüştür. Bu müdahaleyi kınıyoruz. Neyin meşruluğundan neeyin müdafaalığından bahsedildiği muammadır. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır? ABD'nin yaptığı meşru müdafaadır da Türkiye'nin yaptığı nedir? ABD, PKK/YPG siperinden İHA'mıza resmen ateş aşmıştır.Ne yazık ki ABD, PKK/YPG ile aynı deliktedir. Bu tablodan ilk çıkan art niyettir.Gelinen bu noktada CHP tarihi bir imtihanla karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu teröre karşı ise çıksınlar nerede durduğunu açıklasınlar. Tezkereye itiraz etmeye çalışanlar Türkiye'nin karşı cephesidir. Bu şer ve bölücü cephe mutlaka mağlup edilecektir. Terörden rahatsız olanlar tezkereye karşı çıkmamalı. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla birlikte şehitlere ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir.Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması olan Kılıçdaroğlu'nun zaten bizim gibi olması olacak şey değildir. O tarafını seçmiş ve zillete düşmüştür. MHP ve Cumhur İttifakı millet haznedarıdır.Tekrar AK Parti Genel Başkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum.