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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Raporda 12 il için sarı kodu gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Vatandaşlara "Yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" çağrısında bulunuldu. İşte il il hava durumu tahminleri.

Ekleme: 10.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün doğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın ve Mardin'in doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, bugün Erzurum, Ağrı, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtınanın, rüzgar hızının ani artışını ifade eden "hamleli" esmesi öngörülüyor. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır için sarı kodlu uyarı verildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 27°C
Az bulutlu

MUĞLA 11°C, 27°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 3°C, 19°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusu ile Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KARS 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu

VAN 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
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