Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün doğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın ve Mardin'in doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Tahminlere göre, bugün Erzurum, Ağrı, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtınanın, rüzgar hızının ani artışını ifade eden "hamleli" esmesi öngörülüyor. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır için sarı kodlu uyarı verildi.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 13°C, 22°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 10°C, 24°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 6°C, 20°CParçalı bulutluDENİZLİ 14°C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR 14°C, 27°CAz bulutluMUĞLA 11°C, 27°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 19°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 21°C, 28°CParçalı ve az bulutluHATAY 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 22°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 9°C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 5°C, 19°CParçalı ve az bulutluSİVAS 5°C, 18°CParçalı ve az bulutluKONYA 10°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 5°C, 18°CParçalı bulutluKASTAMONU 3°C, 19°CParçalı bulutluSİNOP 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 11°C, 19°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA 7°C, 18°CParçalı bulutluSAMSUN 3°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 18°CParçalı bulutluTRABZON 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusu ile Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.KARS 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıERZURUM 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıMALATYA 9°C, 24°CParçalı bulutluVAN 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 15°C, 27°CParçalı bulutluMARDİN 7°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 18°C, 29°CParçalı bulutlu