Mehmet Fatih Kacır: Sanayide çarklar hız kesmeden dönmeye devam edecek

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin ağustosta, aylık bazda yüzde 0,8 azalırken yıllık bazda yüzde 3,1 arttığını belirtti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretimi rakamını değerlendirerek Milli Teknoloji Hamlesinin meyvelerini vermeye devam ettiğini bildirdi.Her geçen gün daha üretken ve daha yenilikçi bir sanayi için çalıştıklarını belirten Bakan Kacır'ın paylaşımı şöyle:Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Ağustos'ta kaydettiğimiz yıllık yüzde 3,1'lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, yüzde 28,6 büyüme yakaladığımız ‘yüksek teknoloji' sektörlerinin oldu.'Sanayide çarklar hız kesmeden dönmeye devam edecek'Sanayide çarklar hız kesmeden dönmeye devam edecek. Yüksek katma değerli üretimle ihracatımız artacak, ülkemiz güçlenecek.