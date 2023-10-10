Kurtulmuş: Orta Doğu barışının kapısı Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır. Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz' dedi.