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'İsrail Gazze'de soykırım yapıyor' dedi: Maduro'dan dünyaya Filistin çağrısı...

İsrail'in Gazze'ye başlattığı hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Saldırılara ilişkin açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İsrail'e çok sert sözlerle yüklendi. Maduro, İsrail'in 'soykırım' yaptığını belirtti. İsrail'in Gazze'de ayrım yapmadan sivillerin yaşadığı binaları bombaladığını belirtti. "Filistin topraklarını iki parçaya böldüler" diyen Maduro, dünyaya çağrıda bulundu. Maduro, Başkan Erdoğan'ın barışı sağlayacak tek kişi olduğunu belirtti.

Ekleme: 10.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
'İsrail Gazze'de soykırım yapıyor' dedi: Maduro'dan dünyaya Filistin çağrısı...
İsrail'in Gazze'ye başlattığı hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Saldırılara ilişkin açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İsrail'e çok sert sözlerle yüklendi. Maduro, İsrail'in 'soykırım' yaptığını belirtti. İsrail'in Gazze'de ayrım yapmadan sivillerin yaşadığı binaları bombaladığını belirtti. 'Filistin topraklarını iki parçaya böldüler' diyen Maduro, dünyaya çağrıda bulundu.

'İsrail Gazze'de soykırım yapıyor' dedi: Maduro'dan dünyaya Filistin çağrısı...

'İSRAİL SOYKIRIM YAPIYOR!'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'i Filistin halkına karşı 'soykırım' yapmakla suçladı.

Katıldığı programda konuşan Devlet Başkanı Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıklamasını dikkatli ve endişeli şekilde okuduklarını vurgulayarak, 'Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırım başladı.' dedi.

'İsrail Gazze'de soykırım yapıyor' dedi: Maduro'dan dünyaya Filistin çağrısı...

DÜNYAYA ÇAĞRI

İsrail'in Gazze'de daha önce defalarca 'katliam' yaptığını dile getiren Maduro, 'Gazze'de ayrım gözetmeksizin sivillerin yaşadığı binalar vuruluyor, her yer bombalanıyor, kadınlar ve çocuklar her gün ölüyor. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime, Hristiyanlara ve Yahudilere sesleniyorum, acil ateşkes için BM'ye çağrıda bulunalım.' vurgusu yaptı.

Maduro, barış müzakerelerinin bir an önce başlaması gerektiğini ve BM kararlarına saygı duyulacak şekilde bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulması gerektiğini söyledi.

Filistin halkının yıllardır her türlü zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatan Maduro, 'BM, 1967'de uygulanması için zorunlu bir karar yayımladı. Karara göre, İsrail ve Filistin Devleti için çizilmiş sınırlara saygı gösterilecek, aynı zamanda Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olacaktı ancak İsrail'de başa geçen bütün hükümetler devamlı olarak bu kararı çiğnedi.' değerlendirmesinde bulundu.

'İsrail Gazze'de soykırım yapıyor' dedi: Maduro'dan dünyaya Filistin çağrısı...

'FİLİSTİN TOPRAKLARINI İKİ PARÇAYA BÖLDÜLER'

Maduro, yeni nesilden Filistin'in tarihine bakmasını isteyerek, 'Zulüm, abluka ve haksızlık yıllardır devam ediyor. Haritaya bakarsanız Filistin'in yıllar içerisinde topraklarının nasıl elinden alındığını anlarsınız. Filistin topraklarını iki parçaya böldüler. Uluslararası medya bunu görmek istemiyor yani sağır ve dilsizi oynuyor.' şeklinde konuştu.

Filistin halkını daima savunacaklarını anlatan Maduro, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın iki devletli çözüm çağrısını da desteklediklerini belirtti.

'İsrail Gazze'de soykırım yapıyor' dedi: Maduro'dan dünyaya Filistin çağrısı...

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE TAMAMEN AYNI FİKİRDEYİM'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ve Filistin'e yönelik açıklamalarına destek veren Maduro, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tamamen aynı fikirdeyim. Son derece aklı başında kelimeler kullanıyor.

'İsrail Gazze'de soykırım yapıyor' dedi: Maduro'dan dünyaya Filistin çağrısı...

BUNU ÇÖZECEK TEK KİŞİ ERDOĞAN

BM kararlarına saygılı, adil ve tam barışın sağlanması gerekiyor. İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir.'
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