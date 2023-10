İsrail'e saldırıyı planlayan ismin Muhammed Deif olduğu iddia edildi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı adlı harekatın başındaki isim, İngiltere basınının gündeminde...'Misafir' lakabıyla bilinen Muhammed Deif'in cumartesi günkü saldırıdan sonra yayınladığı videoda sesinin yumuşak tonda olduğu, lakabını ise İsrail istihbaratına yakalanmamak için her gece başka bir Filistinlinin evinde kalmasından aldığı belirtildi.Financial Times'da detaylı bir şekilde ele alınan haberde, "Misafir: İsrail'e düzenlenen ölümcül saldırının arkasındaki mimar" başlığı kullanıldı.Deif, o videoda, "Halkımıza karşı devam eden suçlar ışığında, işgal çılgınlığı ve uluslararası yasa ve kararların reddedilmesi ışığında, Amerika ve Batı desteğinin ışığında, tüm bunlara son vermeye karar verdik. Böylece düşman artık hesap sorulmadan eğlenemeyeceğini anlasın." demişti.Yaklaşık 20 yıl önce İsrail'in hava saldırısında ölümden dönen ve bir kolu ve bir bacağını kaybettiği kayıtlara geçen Muhammed Deif'in, Hamas ve Filistinliler tarafından çok saygı gördüğü belirtildi.Gazze'deki El Ezher Üniversitesi'nde siyaset profesörü olan Mkhaimar Abusada, "Bu saldırıdan önce Deif kutsal bir kişiydi ve hem Hamas hem de Filistinliler tarafından saygı duyuluyordu. Onun İsrail'e yönelik bu son operasyonu onu bir tanrı mertebesine getirecektir." dedi.Hamas'taki diğer kişiler gibi Deif de 1990'ların sonlarındaki anlaşmaları direnişe ve İsrail'in yerine bir Filistin devleti kurma yönündeki asıl amaca ihanet olarak görüyor.Bir zamanlar bomba yapımcısı olan ve Gazze'nin altında bir tünel ağı kazmaya yönelik on yıllık bir programın da mimarı olan Deif, onun hakkında bilgi sahibi olan bir İsrailli yetkiliye göre 1960'larda Han Yunus mülteci kampında Muhammed Diab İbrahim el-Masri olarak doğdu.Hakkında o kadar az şey biliniyor ki adı bile bir sır.Onu 1980'li yıllarda tanıyanlar o zaman bile Deif ismiyle anıldığını söylerken bazıları da onu doğum ismiyle tanıdıklarını ifade ediyor.Kamuoyunda ise yalnızca bir tane çözünürlüğü düşük fotoğrafı var.İsrailliler tarafından hapse atıldıktan sonra Deif'le aynı hücreyi paylaşan ve artık Hamas'ın üyesi olan Gazi Hamad, Deif için, "Hamas'taki yaşamının başlangıcından itibaren askeri yola odaklanmıştı. Her zaman bizi güldürmek için küçük karikatürler çizen bir vatanseverdi." diyor.İsrail, 1996'da 50'den fazla sivilin ölümüne yol açan saldırı da dahil olmak üzere intihar saldırılarında düzinelerce insanın ölümünden Deif'i sorumlu tutuyor.Deif, İsrail'in ölüm listesinde ilk sırada yer alıyor ve 20 yılı aşkın süredir bilinen yedinci suikast girişiminden de kurtulmayı başardı.İsrail ordusu yıllardır süren bu fare-kedi oyununda hedefe ulaşamadığı için öfkeli...Cumartesi günkü saldırıyla ilgili İsrailli bir yetkili, "Bu terör eylemi Deif'in de yıllardır karşı olduğu ateşkes uygulamasını sonsuza dek sona erdirdi. Artık ateşkes olmayacak, yalnızca misilleme olacak." derken analistler de Deif'in her zaman istediği şeyin de zaten tam olarak bu olduğunu belirtiyor.İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın birçok ülkenin diplomatik çabasına rağmen yakın zamanda olması ise beklenmiyor.