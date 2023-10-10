Gazze'de savaş suçu! BM'den flaş açıklama: Açık kanıtlar var...

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail ve Gazze'deki son şiddet olaylarında savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair açık kanıtların bulunduğunu belirtti.İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi.BM'den yapılan açıklamada; "İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesi, enerji santralini birkaç gün içinde yakıtsız bırakabilir ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabilir" ifadelerine yer verildi. DSÖ ise kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu. Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" ifadesini kullanmıştı.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesi, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Laerke, İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiğini belirterek Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldığını ve Gazze'ye yönelik İsrail'in hava saldırılarının sürdüğünü söyledi.İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesinin, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini kaydeden Laerke, bu durumun 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi.Basın toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic de taraflar arasındaki şiddetin son bulması çağrısında bulundu.Jasarevic, kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.