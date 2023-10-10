DEAŞ'a finansman sağlayan 3 şüpheli gözaltında
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında MASAK raporlarının analiz edilmesi sonucu terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı ve topladığı belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir, İstanbul, Konya ile Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.