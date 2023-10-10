  • USD: 27,68 - 27,73
  • EURO: 29,30 - 29,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Selahattin Demirtaş’a selam yolladı!

CHP'de 38'inci Olağan Antalya İl Kongresi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adayı mevcut il başkanı Nuri Cengiz yalnızca 208 oy aldı… CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Garip Erdoğan ise kongrede bir skandala imza attı. Terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı övüp selam yolladı!

CHP kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Selahattin Demirtaş’a selam yolladı!
Ekleme: 10.10.2023 - 09:13 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
CHP kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Selahattin Demirtaş’a selam yolladı!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından değişim krizi başladı. Merakla beklenen kurultaya sayılı günler kala 38'inci Olağan Antalya İl Kongresi yapıldı.

OY VERME İŞLEMİ 18.00'DE SONA ERDİ

Kongre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'in divan başkanlığında yapıldı. Akşam 18.00'a kadar devam eden oy verme işleminde mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz 208 oy alırken, Nail Kamacı 390 oy aldı. Bu sonucun ardından Kamacı CHP'nin yeni il başkanı oldu.

CHP kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Selahattin Demirtaş’a selam yolladı!

647 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut başkan Nuri Cengiz'in yanı sıra, CHP eski Antalya Milletvekili ve bir dönem Antalya İl Başkanlığı ve Kumluca İlçe Belediye Başkanlığı görevlerini sürdürmüş olan Nail Kamacı yarıştı.

Mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz konuşmasında, 'Seçimin kazananı her zaman CHP'dir. Yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Geleceğimiz karşı bu sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında buğuna kadar nasıl oldu ise bundan sonra da omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yeni İl Başkanı Kamacı ise,' Böyle bir görev için hepinize teşekkür ederim. Ben unutmayı öğrendim, bu saatten sonra herkesin il başkanıyım. İlçe başkanları bu partinin kolanlarıdır, ne zaman karar alacaksam onlara danışacağım. Onların görüşlerini alacağım' açıklamasını yaptı.

CHP kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Selahattin Demirtaş’a selam yolladı!

BÖCEK'İN ADAYI KAYBETTİ

Kongre öncesi Özgür Özel imzalı 'Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi' adlı kitapçık, görevliler tarafından önce delegelerin sandalyelerine bırakıldı, ardından toplatıldı. Bir süre sonra kitapçıklar, yeniden görevliler tarafından sandalyelere bırakıldı. İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, bazı delegeler, salonda partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olmamasını tepki aldı.

Eleştiriler üzerine yapılan hata fark edilerek, salondaki ekrana Atatürk'ün fotoğrafı yansıtıldı. Devrim Kök ve Altan Ayaz'ın tartışmalı bir şekilde yarıştan çekilmesi sonrası Mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz ve Nail Kamacı il başkanlığı için koltuk savaşı verdi.

CHP kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Selahattin Demirtaş’a selam yolladı!

647 delegenin oy kullandığı 38'inci Olağan İl Kongresi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in desteklediği Nuri Cengiz 206 oy alırken rakibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in desteklediği Nail Kamacı ise 389 oy alarak seçimleri kazandı.

DEMİRTAŞ'A SELAM YOLLADI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Garip Erdoğan ise CHP'nin neden iktidarda olmadığının sorgulanması gerektiğini dile getirerek skandal açıklamalara imza attı.

CHP kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Selahattin Demirtaş’a selam yolladı!

Terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı öven Garip Erdoğan, 'Türkiye'de siz Yeşil Sol deyin, HDP deyin, devrimciler deyin, demokratlar deyin, yan yana gelmediğiniz sürece iktidar size hayaldir' ifadelerini kullandı. Kürtlerle buluşacak politikalar üretilmediği sürece başarısız olacaklarını söyleyen Erdoğan, terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a selam yolladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi için yeni açıklama!
Muharrem İnce'den İsrail-Filistin çatışmasına yorum: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia
İngiliz Bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganı terör suçu sayılabilir
HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: İşte dakika dakika yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak
Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu
CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama
Başkan Erdoğan'dan bölgedeki aktörlere 'sorumluluk alın' çağrısı: Gazze acımasızca bombalanıyor
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı
İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
Rusya Devlet Başkanı Putin: Egemen Filistin kurulmalı
Gazze'de savaş suçu! BM'den flaş açıklama: Açık kanıtlar var...
5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Dul ve yetime ikramiye ne kadar olacak? İşte Cumhuriyet ikramiyesi tablosu
BM ve DSÖ'den Gazze için 'insani koridor' çağrısı: 610 binden fazla kişi içme suyu kıtlığı yaşayabilir
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı
Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!