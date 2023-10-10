BM ve DSÖ'den Gazze için 'insani koridor' çağrısı: 610 binden fazla kişi içme suyu kıtlığı yaşayabilir

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesi, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi. DSÖ ise kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Laerke, İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiğini belirterek Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldığını ve Gazze'ye yönelik İsrail'in hava saldırılarının sürdüğünü söyledi.İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesinin, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini kaydeden Laerke, bu durumun 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi.Basın toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic de taraflar arasındaki şiddetin son bulması çağrısında bulundu.Jasarevic, kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğu ve elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.Katz, 'İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak' ifadesini kullanmıştı.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.