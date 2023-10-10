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Batı'nın Filistin ikiyüzlülüğü! Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’i böyle görmezden geldiler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlatmasının ardından İsrail savaş ilan etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamasıyla Gazze'ye hem denizden hem havadan saldırılara başlayan İsrail güçleri gece boyunca sivil yerleşimleri bombalamaya devam etti. Filistin'de ölü sayısı 1000'e yaklaşırken Batılı ülkeler çatışmalarda tek taraflı tutumuyla ikiyüzlü davranmaya devam ediyor.

Batı'nın Filistin ikiyüzlülüğü! Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’i böyle görmezden geldiler
Ekleme: 10.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Batı'nın Filistin ikiyüzlülüğü! Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’i böyle görmezden geldiler
İsrail Filistin çatışması tüm şiddetiyle devam ediyor. Hamas'ın İsrail'in işgaline karşılık başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'in resmen savaş ilan etmesiyle şiddetin boyutu da arttı.

4 gündür devam eden çatışmalarda İsrail ordusu Gazze'yi tamamen abluka altına aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'İsrail'in yanıtı Orta Doğu'yu değiştirecek' sözleriyle sivil yerleşimlere bomba yağmaya başladı. İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'nin Rimal ve Han Yunus bölgelerinde 200'den fazla saldırı düzenledi.

GAZZE YERLE BİR EDİLDİ

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçakları Gazze Şeridi'nde terör örgütlerine ait çok sayıda hedefi vurdu.

Gece boyunca onlarca savaş uçağı Rimal ve Han Yunus'ta 200'den fazla hedefi vurdu. Rimal ve Han Yunus, Hamas terör örgütü tarafından terör merkezi olarak kullanılmakta ve İsrail'e yönelik çok sayıda terör saldırısı buradan yönetilmektedir' denildi.

Batı'nın Filistin ikiyüzlülüğü! Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’i böyle görmezden geldiler

DÜNYA FİLİSTİN'E SIRTINI DÖNDÜ

Son verilere göre sivil yerleşimlerin de içinde olduğu bölgelere düzenlenen saldırılar sonucu Filistin'de ölü sayısı 1000'e yaklaştı. Resmi kaynaklar hayatını kaybedenler arasında en az 143 çocuk olduğunu da belirtti. Sığınakların olmadığı Gazze'de sivil halk açık hedef haline gelirken, Batılı ülkeler açık açık Filistin halkına sırtını döndü.

CNN CANLI YAYININDA TİMSAH GÖZYAŞLARI

ABD ve AB merkezli ana akım yayın kuruluşları, yaşanan çatışmaların 'tek taraflı' olduğu algısı yaratarak yayın yapmaya devam etti. İsrail'in saldırılarında Gazze neredeyse tamamen yerle bir olurken birçok ülkede sivil Filistinlilerin uğradığı dehşet tamamen görmezden gelindi.

CNN canlı yayınına katılan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby, çatışmaları ağlamaklı şekilde yorumlarken Filistin halkının da yaşadığı kaybı tamamen görmezden gelmeyi tercih etti.

İsrailliler hakkında duygusal bir konuşma gerçekleştiren Kirby, Filistin'de bombalanan kadın, çocuk ve yaşlılara dair herhangi bir ifade kullanmadı.

Batı'nın Filistin ikiyüzlülüğü! Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’i böyle görmezden geldiler

ÖLEN FİLİSTİNLİLER 'İNSAN' DEĞİL MİYDİ?

Kirby'nin ölenlerin yalnızca İsrailliler olduğu mesajını verdiği konuşmasını yaptığı sırada ise ekranın yanında Gazze'nin canlı canlı bombalandığı görüntüler yer aldı. Konuştuğu sırada Gazze'ye yapılan, yüzlerce sivilin ölümüne neden olan hava saldırılarına dair bir yorumda bulunmayan Kirby yalnızca İsraillileri kastederek 'Bu görüntülere bakmak çok zor, bunlar insan' ifadelerini kullandı.

Ölen İsrailliler hakkında konuşan Kirby, tüm dünyanın gözünü kapadığı, katledilen, evsiz bırakılan, parçalanan Filistinli halka yönelik bir mesaj verme gayretinde bulunmadı.

Batı'nın Filistin ikiyüzlülüğü! Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’i böyle görmezden geldiler

BBC'DEN SKANDAL İFADELER

Ana akım Batı medyasının bir diğer ikiyüzlülüğü de kullanılan dilde kendini gösterdi. BBC, İsrail Filistin hattında yaşanan can kayıplarını servis ettiği haberinde kullandığı kelimelerle 'tarafını' belli etti.

FİLİSTİNLİLER 'ÖLDÜ' İSRAİLLİLER 'ÖLDÜRÜLDÜ'

Son durumu aktardığı haberde 'Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında 500 kişi öldü' ifadesine yer veren BBC'nin İsrail'den bahsederken 'İsrail'deki saldırılarda 700 kişi öldürüldü' demesi gözden kaçmadı.

FİLİSTİN'E DESTEK VERENLERİ TUTUKLADILAR

Birçok AB ülkesinde İsrail'e destek yürüyüşlerine izin verilirken hiçbirinde Filistin'e yönelik destek gösterilerine izin verilmedi.

Fransa'nın Montpellier kentinde İsrail'e destek yürüyüşü sırasında 'Özgür Filistin' diye bağıran bir kişi polis tarafından tutuklandı.

Batı'nın Filistin ikiyüzlülüğü! Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’i böyle görmezden geldiler

Gazze'de aileleri topluca yok etme stratejisine dayalı bir katliam modeliyle hareket eden İsrail'in yarattığı kıyım, açık açık görmezden geliniyor.

Binlerce sivil konut tamamen yıkılırken aileler de toplu olarak katlediliyor.

AİLELER KATLEDİLDİ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya beldesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu evin Filistinli Muhammed ve Ahmed el-Medhun kardeşlere ait olduğu aktarılan haberde, saldırıda Medhun Ailesinden 14 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Haberde, evleri vurulan Medhun kardeşlerin anne ve babasının da 2021 yılında İsrail'in bölgeye düzenlediği hava saldırısında vefat ettiği bilgisine yer verildi.

Batı'nın Filistin ikiyüzlülüğü! Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’i böyle görmezden geldiler
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