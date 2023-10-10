Başkan Erdoğan'dan bölgedeki aktörlere 'sorumluluk alın' çağrısı: Gazze acımasızca bombalanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 2 ülkenin milli marşları çalındı. Avusturya Başbakanı Nehammer'i tören kıtasını selamlamasından sonra 2 lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Nehammer, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Nehammer'in ortak basın toplantısı düzenledi.Ülkemize terörle mücadelede verdiği destekten ötürü Avusturya'ya teşekkür ediyorum. Gelecek sene Türkiye ile Avusturya arasındaki dostuk anlaşmasının 100. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ticaret hacmimizi 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Görüşmelerde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldık.Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile ve BM Genel Sekreteri ile görüşeceğim. Bölgede etkili tüm aktröleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağrıyorum. Ateşe benzin dökmenin, sivilleri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Gazzeli kardeşlerimiz 2 gündür çok ağır bombardıma maruz kalıyor. İnsani yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapacaktır.Nihai çözüm başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır. Olaya sadece Hamas olarak bakmamalı. Gazze şu anda acımasızca bombalanıyor. Hastaneler hedef alınıyor, Gazze'ye su verilmiyor.(Türkiye'ye ait SİHA'nın düşürülmesi) ABD, Türkiye'nin NATO'da ortağı değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bütün terör örgütlerini ABD yetiştiriyor, eğitiyor.ABD gemisinin İsrail'de ne işi var? ABD, Suriye'yi, bölgeyi kan gölüne çeviriyor.Öte yandan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Nehammer, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Nehammer, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.Nehammer, deftere şunları yazdı:'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, Avusturya ve Türkiye ile iki ülkenin vatandaşları arasındaki birlikteliğe, dayanışmaya ve samimi dostluğa minnetle.'Ankara'da düzenlenen 'Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı' öncesindeki basın toplantısına Avusturya Başbakanı Nehammer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avusturya Çalışma ve Ekonomi Bakanı Martin Kocher, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda iş insanı katıldı.Başbakan Nehammer, Avusturya ile Türkiye ilişkilerinin geçmişe dayandığını hatırlatarak, Türkiye'ye ziyaretinin kendisi için özel olduğunu ifade etti.Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle tebriklerini dile getiren Nehammer, gelecek yıl Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik ilişkilerin ilk asrının kutlanacağını kaydetti.Nehammer, karşılıklı yoğun ilişkileri işaret ederek, 'Türkiye bizim için çok önemli bir ortak. Avusturya'nın (Türkiye'ye) ihracat seviyesini artırmak istiyoruz. Geçen sene bu oranı yüzde 20 artırdık ve bugün 4,6 milyar avrodan söz ediyoruz.' dedi.İktisadi ilişkilerin gelişmesinin güvene ihtiyaç duyduğunu aktaran Nehammer, Avusturya temsilcilerinin toplantıya katılımının bu ilişkilere verdiği önemin kanıtı olduğunu söyledi.Nehammer, Avusturya'nın makine, hizmet ve finans hizmetleriyle Türkiye pazarında olduğuna dikkati çekerek, 'Bizi duygusal olarak Türkiye'ye bağlayan turizmdir.' dedi.Enflasyon ve enerji maliyetlerindeki artışın Avrupa'da da hissedildiğine vurgu yapan Nehammer, zor zamanlar geçirdiklerini kaydetti.Nehammer, Türkiye ile iktisadi ilişkileri güçlendirmeyi istediğini dile getirerek, 'Sayın Bakan burada olmanız Avusturyalı girişimciler için çok güzel bir sinyal. Umut ediyorum ki birçok projeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye ve Avusturya arasında işbirliği beni memnun edecektir.' dedi.Bakan Kocher, toplantının Avusturya ile Türkiye arasındaki işbirliğini artıracağını işaret ederek, bunun iki ülke için de büyük bir şans olduğunu dile getirdi.Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmelerin kendileri için zorluk teşkil ettiğini bildiren Kocher, 'Aynı zamanda enerji fiyatları artıyor, tedarik zincirlerinde de sorun var. Tabii bütün bu şartlarda potansiyeli kullanmak şarttır.' diye konuştu.Kocher, yaklaşık 1500 Avusturya merkezli şirketin Türkiye'de faaliyet yürüttüğünün altını çizerek, 'Avusturya, Türkiye'deki en büyük 10. yatırımcıdır. Türkiye'de gayet iyi bilinen, güzel temsil edilen bir ülkedir.' dedi.Avusturya'nın yenilenebilir enerji, mikroçip ve ilaç sanayi alanlarında güçlü olduğunu belirten Kocher, ülkesinin Türkiye ile bu konularda beraber çalıştığını vurguladı.