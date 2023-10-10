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Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Casir ile bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Deniz taşımacılığı konusunda da posta hizmetleri konusunda da işbirliği yapabiliriz. Ortak çalışma gruplarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başlamış durumda" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 10.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın teknolojiden posta hizmetlerine, ulaşımdan ticarete kadar çeşitli konularda daha güçlü işbirliği yapabileceğini bildirdi.

Uraloğlu, Bakanlıkta, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Salih bin Nasır el-Casir ve beraberindeki heyetle görüştü.

Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaştığını anımsatan Uraloğlu, bu tutarın kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarılmasının iki ülke için faydalı olacağını söyledi.

Uraloğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, 'Bu yollar aynı zamanda kalkınma ve güvenliğe de katkı sağlamaktadır.' diye konuştu.

Bakanlığın uzun vadede 2053, kısa vadede 2028 hedefleri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

'Asya ve Avrupa arasındaki 700 milyar doları aşan ticaretten pay almayı istiyoruz. Demir yolu yatırımlarımızı artırarak 7 kat daha fazla yük taşımak istiyoruz. 14 bin kilometre olan demir yolumuzu 28 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Bütün bunları yaparken çevreci yaklaşımları ortaya koyuyoruz. Özellikle demir yollarında elektrikli trenlerin işletilmesine önem veriyoruz.'

Uraloğlu, 2002'den beri ulaştırma alanında 194 milyar dolarlık yatırım yaptıkları bilgisini vererek, Ankara-İstanbul hattına süper hızlı tren yapılması ve Kanal İstanbul gibi büyük projelerin devam ettiğini dile getirdi.

ORTAK ÇALIŞMA GRUPLARI FAALİYETTE BULUNACAK

Türkiye'nin teknoloji alanında imkanlarının geliştiğini vurgulayan Uraloğlu, 'Teknoloji alanında Suudi Arabistan ile işbirliği yapabiliriz. Kara taşımacılığı konusunda biz de çok istekliyiz. Bunu mutlaka hayata geçirmeliyiz. Bunu hayata geçirdiğimizde vizeler konusunda karşılıklı görüşmemiz faydalı olacaktır.' dedi.

Uraloğlu, havacılık tarafında Suudi Arabistan'ın ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

'Karşılıklı görüştüğümüz mutabakat zaptını hızlıca imzalamak isteriz. Deniz taşımacılığı konusunda da posta hizmetleri konusunda da işbirliği yapabiliriz. Ortak çalışma gruplarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başlamış durumda. Deniz adamlarının sertifikalarının karşılıklı tanınması konusu da faydalı olacaktır. Kalkınma Yolu Projesi'ni ve ulaşıma dair diğer konuları istişare ettik.'

'SUUDİ ARABİSTAN'I LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı el-Casir de görüşmelerin iki ülkeye de yararlı olacağını belirterek, işbirliği yapmak için hazır olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunu gerçekleştirmek üzere ciddi adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan el-Casir, '2030 vizyonu çerçevesindeki çalışmalar sadece Suudi Arabistan'a değil diğer ülkelere de faydalı olacaktır. 2030 vizyonu çerçevesinde hac ve umre konularında da çalışmalar devam etmektedir. Vizyon çerçevesinde Suudi Arabistan'ı lojistik merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz.' dedi.

Salih bin Nasır el-Casir, ulaştırma alanında yürütülen projelere 1,6 trilyon riyal bütçe ayırdıkları bilgisini vererek, bunun yurt dışındaki özel sektör yatırımcılarını da kapsadığını anlattı.

Söz konusu yatırımların ortaklıklar için büyük fırsat sunduğunu dile getiren el-Casir, şunları kaydetti:

'Projelerimiz özellikle inşaat ve teknoloji alanındaki diğer firmalara da olanaklar sağlıyor. Bu sektörlerde de Türkiye'nin bir nasibinin olmasını istiyoruz. Suudi Arabistan'da Türk firmalarının başarılı olması bizi sevindiriyor. Riyad bölgesinde yeni bir havalimanı kurulması ve Cidde Havalimanı'nın genişletilmesi söz konusu.'
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