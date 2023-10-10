5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Dul ve yetime ikramiye ne kadar olacak? İşte Cumhuriyet ikramiyesi tablosu

Cumhuriyetin 100. yılına özel 5.000 TL emekli ikramiyesi verilecek. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası çalışanlar hariç olmak üzere Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapılacağının müjdesini verdi. 'Dul ve yetime ikramiye var mı' sorusu da cevap buldu. Düzenlemeden dul maaşı ve yetim maaşı alanlar da faydalanabilecek. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Peki kim ne kadar alacak? İşte hesaplama tablosu...

Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışan emekliler hariç olmak üzere emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası 5.000 TL emekli ikramiyesi müjdesini verdi. Düzenleme 12 milyonu aşkın emekliyi kapsıyor. Peki dul ve yetime ikramiye var mı? Dul ve yetim Cumhuriyet ikramiyesi ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı emekli maaşları ile ilgili yapılacak düzenleme yoğunluklu gerçekleşti. Bütçe çalışmaları neticesinde çalışan emekliler hariç olmak üzere 12 milyonu aşkın vatandaşa 5.000 TL emekli ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. Müjdeyi Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan açıkladı.Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakârlığı sergileyeceğiz" dedi.5.000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu.Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik Cumhuriyet ikramiyesi, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek.Dul maaşı ve yetim maaşı alanlar da düzenlemeden faydalanabilecek. Burada 'Dul ve yetime ikramiye var mı' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. Dul ve yetimler 5.000 TL emekli ikramiye ödemesinden hisseleri oranında faydalanabilecek.Yüzde 75 hissesi olanlar 3.750 TLYüzde 50 hissesi olanlar 2.500 TLYüzde 25 hissesi olanlar 1.250 TL Cumhuriyet ikramiyesi alacak.