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Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda yerel seçimlerin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak
Ekleme: 1.10.2023 - 01:38 Güncelleme: 1.10.2023 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda yerel seçimlerin Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart 2024 tarihinde yapılnması kararlaştırıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"1-7393 sayılı Kanun ile 298 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler sonrasında 2024 yılının Mart ayının son pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin 1 Ekim 2023 tarihinden, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek seçim takviminde belirlenecek askı süresinin başlangıç tarihine kadar olan sürede seçmen kütüğü güncelleme usul ve esaslarının yukarıda açıklanan şekilde belirlenmesine,
2- Karar örneğinin;
a) Resmi Gazete'de yayımlanmasına,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,
c) Adalet Bakanlığına,
ç) İçişleri Bakanlığına,
d) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne,
e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, gönderilmesine,
28.09.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak
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