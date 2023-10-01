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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ankara'daki patlamaya dair açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Tunç açıklamasında, "Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir" dedi.

Ekleme: 1.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 1.10.2023 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ankara'daki patlamaya dair açıklama
Ankara Kızılay'da sabah saatlerinde korkunç bir patlama meydana geldi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün açılmasını fırsat bilen teröristler, saldırı girişiminde bulundu.

TBMM ve İçişleri Bakanlığı'nın olduğu bölgede gerçekleşen saldırıda bir teröristin kendisini patlattığı açıklandı.

Saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olaylar ilgili ise hem soruşturma başlatıldı hem de yayın yasağı geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, '01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir.' denildi.

Bu açıklamanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından bilgilendirme yaptı.

'Soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir'

Yılmaz Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.

Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir.

Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
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