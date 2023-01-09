Zonguldak'ta birlikte alkol aldığı 16 yaşındaki cocuğu vurdu
Alaplı'da Y.T. isimli çocuk, birlikte alkol alığı ve alkolün etkisiyle tartışmaya başladığı Y.S. tarafından vuruldu.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 16 yaşındaki Y.T. isimli çocuk, Y.S. isimli şahıs ile sahilde alkol almaya başladı. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, Y.S. tabanca çekti.
Arkadaşını tabancayla yaraladı
İHA'nın haberine göre tabancanın birden ateş olması sonucu Y.T.'nin yaralanmasına sebep oldu. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri gelerek, yaralı şahsı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hayati tehlikesi yok
Burada yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Y.T.,'nin yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
Arkadaşını tabancayla yaraladı
İHA'nın haberine göre tabancanın birden ateş olması sonucu Y.T.'nin yaralanmasına sebep oldu. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri gelerek, yaralı şahsı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hayati tehlikesi yok
Burada yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Y.T.,'nin yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
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