Zonguldak'ta birlikte alkol aldığı 16 yaşındaki cocuğu vurdu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 16 yaşındaki Y.T. isimli çocuk, Y.S. isimli şahıs ile sahilde alkol almaya başladı. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, Y.S. tabanca çekti.İHA'nın haberine göre tabancanın birden ateş olması sonucu Y.T.'nin yaralanmasına sebep oldu. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri gelerek, yaralı şahsı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Burada yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Y.T.,'nin yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.