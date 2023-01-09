Yasa dışı yollarla yurda giren göçmenler yakalandı

Kilis'te yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren bazı düzensiz göçmenlerin Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde bir parkta bulunduğunu belirledi.Ekiplerce yakalanan 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Göçmenleri taşımak için araçla geldikleri belirlenen şüpheli M.E.D. ve A.H.E. gözaltına alındı. Firari şüpheli İ.E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.