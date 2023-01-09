Ümit Özdağ'dan ilginç paylaşım! 'Zafer Partisi'ne üye olana cilt bakımı hediye'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Özdağ, güzellik salonu bulunan bir kadından Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı sözü aldı. Özdağ, " e-Devletten Zafer Partisi üyesi olduğunuzu gösterip, indirimli hizmet alabilirsiniz." dedi.

Sığınmacı karşıtı siyaset yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.ÖZDAĞ'DAN İLGİNÇ SEÇİM KAMPANYASIGaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Özdağ, bir güzellik merkezine gitti. Özdağ, Gaziosmanpaşa'da güzellik salonu bulunan Dilek isimli bir kadından Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı sözü aldı.ZAFER PARTİSİ'NE ÜYE OLANA CİLT BAKIMI HEDİYEÖzdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'İstanbul Gaziosmanpaşa'da harika bir güzellik salonu açan Dilek Hanım, Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı ve Zafer Partisi üyesi kadınlara sürpriz indirimler yapacağının sözünü verdi. e-Devletten Zafer Partisi üyesi olduğunuzu gösterip, indirimli hizmet alabilirsiniz.'