TELE 1'de Altılı masa için 'FETÖ destekli Amerikan projesi' ifadesini kullanan İsmail Nacar apar topar yayından alındı

CHP'nin fonlandığı yayın organı Tele 1'de, altılı masa gerginliği yaşandı. Gizem Fidan'ın sunumuyla yayınlanan Fikir Kulübü programına katılan yorumcu İsmail Nacar, altılı masaya yönelik eleştirilerde bulundu.Nacar, altılı masanın bir 'Amerikan projesi' olduğunu söyleyince canlı yayın bir anda karıştı. FETÖ'nun altılı masaya ilgi duyduğunu da söyleyen İsmail Nacar'ın sözleri sonrası, stüdyoda bulunan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt çılgında döndü.Enginyurt, o anlarda Nacar'ın sözlerini bağırarak karşılık vererek, yorumcuyu bastırmaya çalıştı. CHP'nin desteklediği Tele 1 de, İsmail Nacar'ın sesini kıstı ve yorumcuyu yayından aldı.