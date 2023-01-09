TELE 1'de Altılı masa için 'FETÖ destekli Amerikan projesi' ifadesini kullanan İsmail Nacar apar topar yayından alındı
CHP'nin fonladığı Tele 1 canlı yayınına katılan Araştırmacı-yazar İsmail Nacar, Altılı masa için "FETÖ destekli Amerikan projesi" ifadesini kullandı. Nacar, Altılı masa için kullandığı ifadenin ardından apar topar yayından alındı.
CHP'nin fonlandığı yayın organı Tele 1'de, altılı masa gerginliği yaşandı. Gizem Fidan'ın sunumuyla yayınlanan Fikir Kulübü programına katılan yorumcu İsmail Nacar, altılı masaya yönelik eleştirilerde bulundu.
'AMERİKAN PROJESİ' SÖZÜ CANLI YAYINI KARIŞTIRDI
Nacar, altılı masanın bir 'Amerikan projesi' olduğunu söyleyince canlı yayın bir anda karıştı. FETÖ'nun altılı masaya ilgi duyduğunu da söyleyen İsmail Nacar'ın sözleri sonrası, stüdyoda bulunan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt çılgında döndü.
APAR TOPAR YAYINDAN ALINDI
Enginyurt, o anlarda Nacar'ın sözlerini bağırarak karşılık vererek, yorumcuyu bastırmaya çalıştı. CHP'nin desteklediği Tele 1 de, İsmail Nacar'ın sesini kıstı ve yorumcuyu yayından aldı.
'AMERİKAN PROJESİ' SÖZÜ CANLI YAYINI KARIŞTIRDI
Nacar, altılı masanın bir 'Amerikan projesi' olduğunu söyleyince canlı yayın bir anda karıştı. FETÖ'nun altılı masaya ilgi duyduğunu da söyleyen İsmail Nacar'ın sözleri sonrası, stüdyoda bulunan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt çılgında döndü.
APAR TOPAR YAYINDAN ALINDI
Enginyurt, o anlarda Nacar'ın sözlerini bağırarak karşılık vererek, yorumcuyu bastırmaya çalıştı. CHP'nin desteklediği Tele 1 de, İsmail Nacar'ın sesini kıstı ve yorumcuyu yayından aldı.
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