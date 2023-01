TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) her açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumun tanınmış, saygın bir üyesi haline gelmesi için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Antalya'da bir otelde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü.KKTC'NİN ULUSLARARASI PLATFORMLARDAKİ GÖRÜNÜRLÜLÜĞÜKKTC'nin Türkiye için her zaman ayrı ve özel bir yeri olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 2021 Nisan ayında ortaya koyduğu vizyonu kuvvetle desteklediğini ifade etti.Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının, yani egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin ardından iki devletin müzakerelere başlayabileceğini savunduklarını anlatan Şentop, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 77. BM Genel Kurulu'nda KKTC'nin tanınması yönünde yaptığı güçlü çağrının ardından KKTC'nin her alanda güçlendirilmesi daha da kolaylaşacaktır. KKTC'nin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmaya gayret sarf ediyoruz. KKTC'nin her açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumun tanınmış, saygın bir üyesi haline gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.' diye konuştu.TBMM Başkanı Şentop, muhataplarıyla yaptıkları bütün görüşmelerde, çözüm için iyi niyetli ve yapıcı bir tutum sergileyen Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık ve hukuk dışı kısıtlama ve ambargolara işaret ederek, bunların sona erdirilmelerini talep ettiklerini vurguladı.'BUNDAN GERİYE DÖNÜŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR'KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'deki çağrısının önemli olduğunu dile getirdi.İlişkilerin önemine işaret eden Töre, 'Türkiye'siz asla olmaz. Türk milleti, Türkiye güçlü olursa Kıbrıs Türk'ü de bundan fayda sağlar. Devlet olmak herkese nasip olmaz. Biz bu mutluluğu, gururu yaşıyoruz. Sayın Erdoğan'ın BM'deki çağrısını yürekten alkışlıyoruz. Bundan geriye dönüş mümkün değildir. İleriye bakacağız. Rum tarafı kabul ederse iki devletli yaklaşım sürebilir. Yoksa KKTC yoluna devam edecektir.' ifadelerini kullandı.