Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den zincir market ile et ve süt fiyatları hakkında flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakanlığının 2022 yılı faaliyetlerini değerlendiren Bakan Kirişci, gazetecilerin sorularını cevapladı.Yağışların düzensizliğine dikkat çeken Bakan Kirişci, şunları kaydetti;Antalya Kumluca'da 90 günde yağması gereken yağış 1 günde yağdı. İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 33,3. Hiç su gelmemesi halinde İstanbul'un 3,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunuyor. Barajlara su gelmemesi halinde Ankaralıların tüm içme suyu talebini 6 aydan daha fazla karşılayacak kapasitesi var. İzmirde ise barajların su kapasitesi ihtiyacı 7 aydan fazla karşılayabilir.Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir yol kat ettik, paydaşlarımızın da katkılarını alıp son şeklini vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz edeceğiz. 6 milyon hayvanın kısırlaştırılması planlanıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra hayvan alındığı yere geri bırakılacak mı bırakılmayacak mı bunun gibi detaylar üzerinde çalışılıyor. O çalışmalara son şekli en kısa sürede verilecek. Evcil hayvanların mikroçiple kayıt altına alınması için son tarih 31 Aralık'tı. 1 milyon 493 bin 541 hayvan sisteme kaydedildi. 500 bin civarında kişi de daha sonra yaptırmak için beyanda bulundu.Dün itibarıyla 17 milyon ton tahıl koridordan geçti. Ukrayna Rusya Savaşı sulhla halledilmezse önümüzdeki yıllarda dünyayı daha büyük bir tehlike bekliyor.Ticaret Bakanlığı ile eş güdüm içinde çalışıyoruz. Velev ki 'a' ürününün anormal derecede içeride fiyatları yükseldi, burada da işin kontrolünü sağlamak adına ihracat yasaklarını getirerek bunu da dengelemeye çalışıyoruz. Gıda arz güvenliği ile ilgili Gıda Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nı kurduk. Bu daire başkanlığı sayesinde yurt içinde ve dışında tüm ürünlere ilişkin arzları takip ediyoruz. 8 ülkede 9 tarım müşavirimiz var. Onlara sadece bulunduğunuz ülkeleri değil komşu ülke ve civar ülkeleri de mutlaka mercek altına alın diyoruz.Spekülatif hareket gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Ne etimizde ne sütümüzde eksiğimiz gediğimiz yok, gerekirse de gerekli tedbirler alınır. Üreticimizi mağdur etmedik etmeyiz. Kasaplık hayvan tedariki yapılıyor.Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na 6 bine yakın yeni personel alımı yapılacak. Genç çiftçilere yönelik Uzman Eller Projesiyle verilen destekler 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak.