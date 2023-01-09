  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şişli'de motosikletle uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Motosikletiyle uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, uyuşturucuyu satın alan kişi ise serbest bırakıldı.

Ekleme: 9.01.2023 - 11:09 Güncelleme: 9.01.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Şişli'de motosikletle uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
İstanbul'un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İncirli Dede Caddesi'nde 7 Ocak Cumartesi saat 00.45 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, yol kenarında duran plakasız bir motosikletten şüphelendi.

Ekipler, motosiklet sürücüsünün, yolda durduğu sırada bir kişiyle para alışverişinde bulunduğunu tespit etti.

Polis, suçüstü yaptı
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen F.A. ve E.G. isimli 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında E.G.'nin üzerinden 3,5 gram marihuana, F.A.'dan ise uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin lira ele geçirildi.

Ayrıca F.A.'nın motosikletinde yapılan aramada; aracın deposu ile sele alt kısmına gizlenmiş, 20 parça halinde ve daralı ağırlığı 84 gram gelen marihuana bulundu.

Biri serbest kaldı, diğeri tutuklandı
Hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan işlem yapılan E.G. adli makamlarca serbest bırakıldı.

F.A. ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
TELE 1'de Altılı masa için 'FETÖ destekli Amerikan projesi' ifadesini kullanan İsmail Nacar apar topar yayından alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selin vurduğu Pakistan'a mesaj
Bakan Kirişci: Tahıl Koridorundan 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı
Yük gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu
Bakan Akar'dan Yunanistan'a gözdağı: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın
Milli Muharip Uçak'tan müjde geldi! Temel Kotil duyurdu: Uçuş tarihi öne çekildi...
6'lı masada son kriz: Meclis'e girecek vekil listeleri...
Göçmen şovu elinde patladı: Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı
Gözler yılın ilk Kabine Toplantısında: EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak?
HDP’li Mithat Sancar'dan altılı masaya çağrı: Müzakereye hayır demeyiz
Bakanlık harekete geçti, ağır ceza yolda!
Zelenskiy 'Cephenin en kanlı yerlerinden' diyerek duyurdu: Luhansk ve Donetsk'te şiddetli çatışmalar sürüyor
Brezilya'da Bolsonaro destekçileri Kongre binasını bastı!
Başkan Erdoğan, Antalya’da 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programına katıldı
NATO’dan Sırbistan’ın Kosova'ya asker ve polis gönderme talebine ret
Bakan Çavuşoğlu Afrika turunda: İlk durak Güney Afrika
Eskişehir'de otogar çalışanlarından CHP'li Büyükşehir Belediyesine 'soğuk' tepkisi
Çin'de 3 yıl sonra bir ilk! Kovid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını açtı!
Bakan Akar'dan Donanma Komutanlığı'na ziyaret!
CHP programında Kılıçdaroğlu övüldükçe İmamoğlu bozuldu
2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Rakiplere fark atarak zirveye oturdu

2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Rakiplere fark atarak zirveye oturdu

Gören bir daha bakıyor: Kimse yerinden oynatmaya cesaret edemiyor

Gören bir daha bakıyor: Kimse yerinden oynatmaya cesaret edemiyor

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor: Salı gününe dikkat

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor: Salı gününe dikkat

Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .

Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .

Riva Deresi'nin rengi siyaha döndü: Bakanlık inceleme yaptı

Riva Deresi'nin rengi siyaha döndü: Bakanlık inceleme yaptı

Musk tarih verdi: Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor

Musk tarih verdi: Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor