Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şirvan ilçesi Kesmetaş köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AY 213 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Aynı yolda 2 gün önce yaşanan başka bir kazada, düğünden dönenleri taşıyan 56 AAG 729 plakalı minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 10 kişi hafif yaralanmıştı.
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