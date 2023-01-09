Şanlıurfa'da terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda ekipler, kentte belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.Operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.