Şanlıurfa'da terör operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, kentte belirlediği bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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