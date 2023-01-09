Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 16 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 126 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 126 şüpheliden 16'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-9 Ocak'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Uygulamalarda çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 126 şüpheli gözaltına alındı, ruhsatsız 10 tabanca ve 2 tüfek, 7 kök Hint keneviri ile 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI