MİT MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu Fırat Neval'ı etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından Suriye Haseke'de düzenlenen operasyonda MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu 'Fırat Neval' kod adlı Özgür Namoğlu, etkisiz hale getirildi.Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.Son yıllarda MİT tarafından 'PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.Sadece 2022 yılının ilk 10 ayında PKK/KCK – YPG terör örgütlerinin 23 üst düzey yöneticisi MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirdi. Nokta operasyonlar sayesinde terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurulurken, çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme geçmesi engellendi, örgütün hareket kabiliyeti kısıtlandı. Son yıllardaki operasyonlarla bölücü örgütlerin sözde istihbarat gücüne darbe vurularak eylem planlarını deşifre eden MİT, Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan örgüt mensuplarına yönelik yurt dışında nokta operasyonlar düzenledi. PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 82 terörist etkisiz hale getirildi.İşte MİT'in 2019 yılından buyana Suriye ve Irak'ta PKK/KCK-YPG'nin üst düzey yöneticilerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirdiği 73 teröristin tam listesi:PKK/KCK Irak sorumlusu Helmet kod adlı Diyar Garip Muhammed 2019 Kandil.PKK/KCK Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed 2021 GarePKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul 2020 Asos.Kongra-Gel Başkanlık Divanı Üyesi Raperin kod adlı Delal Azizoğlu 2022 Süleymaniye.PKK/KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan 2018 GarePKK/KCK Merkez Komitesi Üyesi Emine Erciyes kod adlı Nazlı Taşpınar 2020 GarePKK/KCK Irak/Sincar Sorumlusu Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden 2018 SincarPKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Mirhan kod adlı Dalokay Şanlı 2020 GarePKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Cemil Amed kod adlı Ezer İrmak 2019 SüleymaniyePKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Demhat kod adlı Seyithan Ayaz 2019 SüleymaniyePKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Doktor Jiyan kod adlı Saliha Kaytar 2019 KandilPKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Hacer Guyi kod adlı Nazife Bilen 2020 Kandil..PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Dozdar Hamo kod adlı Abduhrehman Hamo 2019 KandilHPG Metina Eyaleti Sorumlusu Tekoşer Gever kod adlı Müslih İke 2019 MetinaYJA-Star Gare Eyalet Sorumlusu Gülçiya kod adlı Servet Aydın 2019 GareYJA-Star Askeri Konsey üyesi Leyla Agiri kod adlı Filis Arslan 2020 SuriyeYJA-Star Askeri Konsey üyesi Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen 2021 SüleymaniyePKK/KCK Sözcüsü Serhat Varto kod adlı Emrullah Dursun 2019 KandilPKK/KCK Ekonomik Alan Sorumlu Yardımcısı Sinane Sor kod adlı Ali Aktaş 2019 KandilHPG Konsey Üyesi, PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye-Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan 2022 MusulYJA-Star Gare Eyalet Sorumlusu Tekoşın Batman kod adlı Söylemez Yaşar 2019 GarePKK/KCK Apollo Akademiler Sorumlusu Koçero kod adlı Metin Arslan 2019 SincarHPG Hakurk Eyalet Sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko 2020 HakurkHPG Sincar Eyalet Sorumlusu Sabri Tori kod adlı Yahya Duman 2020 SincarPKK/KCK Mahmur Sorumlusu Salih Cizre kod adlı Hasan Adır 2021 MahmurKCK Mahmur Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkur 2021 MahmurPajk Meclis üyesi ve KJK Yürütme Komitesi üyesi Delal Nurhak kod adlı Esme Arat 2019 KandilPKK/KJK Koordinasyonu Ayten Amed kod adlı Halide Tarı 2020 KandilKCK Irak Sekretaryası Eşbaşkanı Ferhat Derik kod adlı Hüseyin Şibli 2022 SüleymaniyePKK/KCK – HPG Konsey üyesi Berfin Nurhak kod adlı Hanım Demir 2022 GarePKK/KCK-HPG Konsey üyesi Dersim Malatya kod adlı İzzettin İnan 2022 GarePKK Yürütme Komitesi üyesi Leyla / Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer 2022 SüleymaniyeHPG Komuta Konseyi üyesi, PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye- Sahası Yürütme Üyesi ve Kerkük Cephesi 1. Derece Sorumlusu Dılhaz Gabar kod adlı Mehmet Doğan 2022 Süleymaniye.