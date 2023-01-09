Mehmet Muş: Yurt dışı müteahhitlik projeleri 2022'de 17,8 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Muş yurt dışı müteahhitlik sektörünün 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, "Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2022 ılı Değerlendirmesi” toplantısı düzenledi.
Yurt dışı müteahhitlik sektöründen 17,8 milyar dolarlık proje büyüklüğü
Burada konuşan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mal ihracatı gibi hizmet ihracatınında da çeşili başarılar yaşandıını söyleyerek, "Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı.
Projelerin toplam değeri 471,7 milyar dolar
Böylece, projelerin toplam değeri 471,7 milyar dolara yükseldi." açıklamasında bulundu.
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