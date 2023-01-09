Kurak günlerin ardından yağmur geliyor: Salı gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Salı gününden itibaren Marmara, Ege ve akdeniz bölgelerind yağışlı hava bekleniyor. Yağışlar çarşamba günü İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de etkili olacak.Salı gününden itibaren yağmurlu havanın etkisi altına girecek olan İstanbul'da yağışların cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek.Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yeni haftada etkisini kaybedecek.Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yeni haftada etkisini kaybedecek.Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde hava az bulutlu, iç kentlerde ise sisli puslu bir hava var. Sıcaklık kıyıda 13 ile 16 derece arasında, iç kesimlerde ise 7-8 derecelerde ölçülüyor.Akdeniz Bölgesinde az bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 17-18 derecelerde ölçülüyor.İç Anadolu Bölgesinde sis etkili oluyor. Sıcaklık Ankara'da 7, Eskişehir ve Kayseri'de 5, Sivas'ta 4 derece ölçülüyor. Gece ise bölge genelinde 0 derecenin altına düşüyor.Karadeniz Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava var. Yağışlar bölgenin doğusunda etkili oluyor. Sıcaklık Bolu'da 7, Samsun ve Trabzon'da 9 ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinde hava bulutlu, güney kesimler ise kar yağışlı. Bölgede günün en yüksek sıcaklığı 1 derecenin üzerine çıkamıyor. Gece 0 derecenin altına inen sıcaklık kuzey kesimlerde yer yer eksi 15 dereceye kadar iniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık Gaziantep'te 10, Diyarbakır'da 8, Şanlıurfa'da 12 derece ölçülüyor.