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Kırşehir'de 10 araç birbirine girdi

Buzlanma ve sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan 61 yaşındaki adam da hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 3’e yükselmiş oldu.

Ekleme: 9.01.2023 - 09:31 Güncelleme: 9.01.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Kırşehir'de 10 araç birbirine girdiKırşehir-Kırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde önceki gün şehirler arası yolcu otobüsü ile 3 tır ve 6 otomobil çarpıştı.

Buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazanın ardından polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

2 kişi kaza yerinde can verdi
Kazada Sündüs Yamak ve oğlu Görkem Yamak hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedavi görüyordu, kurtarılamadı
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Salih Üstündağ (61), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kırşehir'de 10 araç birbirine girdi

Tır şoförü tutuklandı
Kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kazaya sebebiyet verdikleri gerekçesiyle tır şoförü Mehmet Duman ile otomobil sürücüsü Salih Şahin'i gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü tutuklanırken, otomobil sürücüsü ise serbest bırakıldı.

Baba ve oğlu da yoğun bakımda
Kazada hayatlarını kaybeden Sündüs Yamak ile oğlu Görkem Yamak'ın cenazeleri Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gönderildi.

Aynı aileden baba Şeref Yamak ile Görkem Yamak'ın ikiz kardeşi Gökhan Yamak'ın ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam ediyor.

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