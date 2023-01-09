Kırklareli'de bir yılda 8 bin 800 düzensiz göçmen yakalandı

Ülke huzurunu ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Yıl içerisinde ülke içerisinde kaçak göçmenlere geçit verilmedi.Kırklareli Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Kentte geçen yıl, jandarma ekiplerince 8 bin 800 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Bu arada göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 360 şüpheli gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 126'sı tutuklandı.Olaylarda kullanılan 348 araca ise el konuldu.