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Kars'ta öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı.

Ekleme: 9.01.2023 - 11:24 Güncelleme: 9.01.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Kars'ta öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar varTaşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu Yaşar P. idaresindeki 36 M 1338 plakalı servis minibüsü, Karaurgan köyü mevkisinde devrildi.

Kazada Gökhan Polat (13) hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars'taki hastanelere kaldırıldı.Vali Türker Öksüz, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Servis sürücüsü gözaltına alındı.

Kars'ta öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var


Kars'ta öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var



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