İzmir'de vahşet! Çocuklarının yanında tabancayla vurularak öldürüldü

İzmir'deki korkunç olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Necmiye Vural 4 ay önce tanıştığı M.A.'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. Vural'ın evine gelen M.A. burada tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle M.A. yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında Vural'ı karnından vurdu. O anda evde bulunan Vural'ın kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri sağlanan Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A'yı Karşıyaka'daki işyerinde yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayı reddeden M.A., daha sonra yapılan detaylı sorgulamalarda olayı itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.