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HDP’li Mithat Sancar'dan altılı masaya çağrı: Müzakereye hayır demeyiz

HDP’li Pervin Buldan’ın seçime kendi çıkaracakları adayla gireceklerini açıklamasının ardından HDP’li Mithat Sancar’dan altılı masaya müzakere çağrısı geldi. Sancar, “Altılı masa adaylar açıklandıktan sonra ‘gelin konuşalım, açık müzakere yönetelim’ derse hayır demeyiz” dedi.

HDP’li Mithat Sancar'dan altılı masaya çağrı: Müzakereye hayır demeyiz
Ekleme: 9.01.2023 - 09:52 Güncelleme: 9.01.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
HDP’li Mithat Sancar'dan altılı masaya çağrı: Müzakereye hayır demeyiz
Altılı masa ile HDP arasında yaşanan cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları devam ediyor. HDP'li Pervin Buldan'ın, “HDP ittifaklarıyla birlikte aday çıkaracak” açıklamasının ardından HDP'li Mithat Sancar katıldığı televizyon programında altılı masaya çağrı yaparak, “Altılı masa müzakere edelim derse, hayır demeyiz” ifadelerini kullandı.

‘MÜZAKEREYE AÇIĞIZ'

HDP'li Mithat Sancar, altılı masaya yaptığı çağrıda, “Adayımızı ilan ettikten sonra seçimlerin doğasında olan açık diyalog ve müzakere yöntemi geçerli olabilir. Daha da açık konuşayım, biz adayımızı çıkardıktan sonra, Altılı Masa adayını çıkardıktan sonra gelin konuşalım açık müzakere yönetelim derse biz hayır demeyiz” dedi.
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