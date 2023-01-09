FETÖ'cü Enes Kanter 'Batı dünyası Erdoğan karşısında sessiz kalıyor' diyerek bir kez daha Türkiye aleyhinde çağrı yaptı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Time dergisinde yazdığı makalede bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Kanter, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği için şartlar getirmesine ses çıkarmadığı gerekçesiyle Batı dünyasına tepki gösterdi. FETÖ'cü Enes Kanter, Türk halkına, Erdoğan'ı destekleri için kızgın olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele yurt içi ve yurt dışında devam ederken Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen firari FETÖ'cü Enes Kanter, yeni bir provokasyona imza attı.'BATI DÜNYASI TÜRKİYE KARŞISINDA SESSİZ KALIYOR' DİYEREK ÇAĞRI YAPTIABD'de firari olan FETÖ'cü Enes Kanter, Time dergisinde yazdığı makalede yeniden Türkiye'yi hedef aldı. Kanter, "Batı dünyasının, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği için şartlar getirmesine ses çıkarmadığını" söyleyerek bu durumun kendisini üzdüğünü ifade etti."ERDOĞAN'I DESTEKLEDİKLERİ İÇİN KIZGINIM"Türk halkına Erdoğan'ı destekledikleri için kızgın olduğunu söyleyen Kanter şu ifadeleri kullandı:"Benim için derin bir hayal kırıklığı... Geleceği parlak, güçlü bir demokrasi olma yolunda ilerleyen güzel ülkem Türkiye'nin nasıl yeterince direnç gösteremediğini görmem gerekiyordu.”