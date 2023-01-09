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Erzurum’da, 272 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

Farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezlerinde barındırılan 272 kaçak göçmen, sağlık kontrollerinin ardından 2 charter seferi ile ülkelerine geri gönderildi.

Ekleme: 9.01.2023 - 09:29 Güncelleme: 9.01.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Erzurum’da, 272 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
Yasa dışı yollarla ülkeye girişi yapan kaçak göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Bu kapsamada, farklı tarihlerde yapılan operasyonlar ülke genelinde yakalanıp geçici süreyle İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde barındırılan kaçak göçmenlerin geri gönderilme işlemleri sürüyor.

Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden son 2 günde toplam 272 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1 Müdürü Cihangir Demir koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle hastanede yaptırılan sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

2 charter seferi ile geri gönderildiler

Göçmenler, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 charter seferi ile Afganistan’ın başkenti Kabil’e gönderildi.

8 bin 308 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2022'den bu yana Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden 4 bin 996 Afganistan, 2 bin 239 Pakistan ve 1.073'ü de diğer ülke vatandaşlarından oluşan 8 bin 308 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi.

Yurda yasa dışı şekilde girmeye teşebbüs eden kaçak göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleri sonucunda engellendiği bildirildi.
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