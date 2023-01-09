Ege Denizi'nde fırtına uyarısı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde fırtınanın etkili olacağını ve çarşamba günü etkisini yitireceğini açıkladı.

Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.IHA'da yer alan habere göre, Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, Çarşamba günü öğle saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.