Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi duyurdu! Otoyol ve köprülere zam yok...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.'EYT YAKINDA MECLİS'TE'Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:EYT ile çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 Milyon Yazılımcı Projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık.Yeni yılın ilk iş gününde ihracat rakamlarını açıkladık. 254.2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat artırdığımız geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz.Salı günü yeni yılın memur ve emekli maaş artışının ilk etabını açıkladık. Yüzde 24 olarak açıkladığımız artış içimize sinmediği ilgili bakanlarımıza bu oranın artırma yönünde çalışmaları talimatını verdik.Cuma günü Ziraat Bankamızın tarım kesimine yönelik çalışmalarını değerlendirdiğimiz programda çiftçilerimizle buluştuk. Cumartesi günü Antalya'da bir dizi programa katılarak, hem Antalyalı kardeşlerimizle hasret giderdik, hem de kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ilettik.Kumluca'da selden zarar gören vatandaşlarımızın verdiğimiz desteklerle hızla tekrar toparlandıklarını görmekten memnun olduk. Hamdolsun anahtar teslim töreninde devletimizin gücüne ve kabiliyetine vatandaşlarımızla bir kez daha şahitlik ettik.Aynı günün akşamında kadınlarımızla rahmetli Menderes'in yadigarı eski dokuma fabrikasının müzeye dönüştüğü yerde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Yaklaşık 700 civarında kadınımızla bir arada olduk. Pazar günü de gençlerimizin coşkusuna ortak olduğumuz programla bir araya geldik.Bu sabah Sakarya Arifiye'den yola çıktık. Arifiye'de yeni nesil Fırtına obüslerinin TSK'ya teslim törenine katıldık. Bu Fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven. Bu vesileyle Altay tankını, zırhlı personel taşıyıcılarını inceleme imkanı bulduk. Bir dönem satıldı kapatıldı diye diline doladığı yerdir Arifiye.'MUHALEFETİ DAVET EDİYORUZ'Cuma günü İstanbul'da meşhur Rami Kışlamızı İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Muhalefeti de davet ediyoruz. İstanbul'un en büyük, Avrupalı sayılı kütüphanelerden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor.O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Ama sonunda bu oldu.Cumartesi günü de Muğlalı kardeşlerimizle hasret gidereceğiz.'OTOYOL VE KÖPRÜLERE ZAM YOK'Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir.Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur.Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir.200 milyar doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma altyapısı sorununu çözdük. Kamu özel ortaklığı yatırımlarında çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.Bakanlıklarımızın 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 planlarımızı size takdim etmiştim. Geçtiğimiz yıl işçi ve işveren temsilcilerin katılımıyla yürütülen asgari ücrette bu yıl 8 bin 507 lira olarak uygulayacağımız asgari ücret hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de istihdamı koruma noktasında kararlıyız.Asgari ücret desteğini 400 liraya yükselterek önemli bir adım daha attık. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin uzun süredir beklediği Ek Gösterge düzenlemesini Meclis'e sunduk.Madencilik sektöründe bir program kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimini yaptık. İş arayan vatandaşlarımızı işverenle buluşturan İŞKUR'umuzla 1.4 milyon vatandaşımızın istihdamına aracılık ettik.İşsizlik sigortasından 760 bin vatandaşımızı destekledik. Toplum yararına çalışma programlarıyla 111 bine yakın vatandaşımızın kamu hizmetlerinde değerlendirilmesini sağladık. Sosyal güvenlik şemsiyemizi daha da genişletecek projelerimizi hayata geçirdik.Kronik hastalık, ilaç raporlarının süresini en son 30 Haziran 2023'e kadar uzatarak, vatandaşlarımıza ve yakınlarına kolaylık sağladık. Bu yıl çalışmada, ülkemizin değişen ihtiyaçlarına, küresel değişimlere uygun şekilde yeni istihdam projemizi hazırlıyoruz.Gençlerimiz başta olmak üzere iş gücümüzün niteliklerini piyasanın ihtiyaçlarıyla bütünleştiren projelerimizi yaygınlaştırıyoruz. Aktif işgücü piyasası programlarını genişleterek mesleki ve işbaşı eğitimini güçlendiriyoruz. Elektronik devlet üzerinden yapılan işlemleri sadeleştirip artırıyoruz.Cumhuriyetimizin 100. yılı hazırlıkları kapsamında Ankara'daki pekçok sembolik yapının restorasyonunu tamamladık. İstanbul'da 52 türbenin restorasyonunu gerçekleştirdik. Ülke içinde 117 vakıf eserin restorasyonunu bitirdik.Kütüphanelerimizden 62'sini yenileyerek hizmete açtık. AVM, garlar, cezaevleri gibi kalabalık mekanlarında kurduğumuz yeni kütüphanelerimizi hizmete sunduk. Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesiyle 1 milyon evladımızı sinemayla tanıştırdık. Tarihi alanlarımızdaki çalışmaları dünyada rekor olan 700 noktada sürdürerek düzenlemesi biten yerleri ziyarete açtık. Milletimizden büyük ilgi gören Kültür Yolu Festivallerini İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır Konya'da 7 defa gerçekleştirdik.Turizm sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için okullarımızla otellerimizi eşleştiren projeyi yaygınlaştırarak üç dille eğitime geçtik. TİKA vasıtasıyla 100'ün üzerinde ülkede 1300'ün üzerinde kalkınma projesini gerçekleştirdik. Bu yıl kültür ve turizmde başlattığımız çalışmaları katlayarak ülkemizin marka değerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Yurt dışında Moğalistan'dan Kerkük'e ecdat mirasi eserlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bundan sonra her yıl 5 yeni şehrimizi ilave ederek kültür yolu festivallerimizi sürdürmeyi sürdüreceğiz.YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ YOLDAEngellilerden yaşlılara, çocuklardan kadınlara her kesimi destekleyerek hiç bir bireyin kendini kimsesiz hissetmemesi için çalıştık. Biz devletin kimsesizlerin kimsesi olduğu gerçeği sosyal hizmet yelpazemizi genişleterek göstermenin gayreti içinde olduk.2022 yılında yaptığımız sosyal yardım harcamalarının toplam tutarı 578 milyar lirayı buldu. Elektrik yardımının kapsamını genişleterek 2,8 milyon haneye elektrik yardımını başlattık, yakacak yardımını da ilave ettik. 1,6 milyon haneye ulaşarak vatandaşlarımızın dertleri, sıkıntılarını verilen hizmetlerin etkisini yerinde gördük. Yeniden yapılandırdığımız sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını 397'ye çıkardık. 3.3 milyon kişiye iletişimden hukuka, medyadan sağlığa kadar eğitim verdik. Aile danışmanlığı hizmetlerimizin kapsamında 95 bin başvuru sahibine destek sağladık.Afetlerde vatandaşlarımızın yanında yer alarak 75 binin üzerindeki kişiye psikososyal destek hizmeti sunduk. Risk altındaki çocuklarımızı 46 bini aşkın izlemeyle takip altında tuttuk. Yaklaşık 154 bin çocuğumuza sosyal ve ekonomik destek hizmeti verdik. Özel sektörde işe yerleştirilen koruma altındaki çocuk sayısını 10 bine yaklaştırdık. Engelsiz gündüz bakımevlerinin sayısını 130'a, yaşlı gündüz bakımevlerinin sayısını 138'e yükselttik.Kadına şiddete karşı mücadelemizi tavizsiz olarak sürdürürken 64 bin mağdura destek verdik. Bu yıl aile ve sosyal hizmetlerde eşi vefat etmiş kadınlarımız ve Roman vatandaşlarımız gibi ihtiyaç sahibi kesimler için sosyal konut projesi başlatacağız. Yoksulluk sınırına yakın ailelerimizin yanında yer alacağız. Avrupa'dan Suriye'ye kadar sınırlarımız dışındaki tüm etki alanlardaki vatandaş ve kardeşlerimize ilave rehberlik ve destek hizmetleri vereceğiz. Kadınlarımızı hayatın her alanında destekleyecek yeni projeleri devreye alıyoruz.Latin Amerika'dan Avrupa'ya Asya'dan Balkanlara 37 devlet ve hükümet başkanını ülkemizde ziyaret ettik. 27 ülkeye seyahat ettik. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 8. zirvesine ev sahipliği yaptık. Toplam 275 ikili görüşme ve kabul gerçekleştirdik. Montrö Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamak suretiyle gerilimin Karadeniz'e yayılarak daha da tırmanmasının önüne geçtik. Tarafları Antalya, İstanbul'da bir araya getirdik. İstanbul Tahıl Mutabakatı'nı hayata geçirerek 17 milyon ton tahılın dünya piyasalarına ulaşmasını sağladık.'ENFLASYON DAHA DA AŞAĞI İNECEK'Tarihimizin en yüksek rakamı olan 31,2 milyonluk istihdamla ekonomik programımızın başarısın ispatladık. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kurduk. Emtia fiyatlarındaki aşırı artışlar sebebiyle cari açığında yaşanan artışın farkındayız. Kendi enerji kaynaklarımızı hareket geçirerek bu süreci tersine çevirecek adımları atıyoruz. Önümüzdeki aylarda enflasyon oranının daha aşağı indiğini hep birlikte göreceğiz. Mali disiplinden taviz vermedik.Vatandaşlarımızı enflasyondan korumak için vergi indirimlerine, sübvansiyonlara, ilave desteklere rağmen bütçe açığının milli gelire oranını öngördüğümüz seviyenin altında tutabiliyoruz. Yıl içinde ücretliler için yaptığımız iyileştirmelerin bir kısmını vergi indirimi ve destek ödemeleriyle Hazine karşıladı. 279 milyar lira vazgeçtiğimiz vergi tutarıdır. İcra sorunlarını çözüme kavuşturmak için 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar borcunu Hazine olarak üstlendik. Hem kayıt dışı ekonomiyle hem fahiş fiyat artışlarıyla mücadele için 1 milyonun üzerinde denetleme yaptık. Tarım kesimini güçlendirmek için ilave destekler aktardık. İç borçlanma maliyetini, faizlerde indiremler sayesinde yüzde 10.7 seviyesine düşürdük, vade ortalamasını 70 aya çıkardık.Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısını yüzde 30'a yükselttik. KOBİ'lere verdiğmiiz desteğin en somut örneği kullanılan kredilerin hacminin 4 katına çıkmasıdır. Hazine destekli kefalet sistemiyle ilave kredi imkanını oluşturduk. Kurumlar vergisi oranını yüzde 1'e indirerek ihracata ve üretime destek sağladık.Bu yıl ekonomide yıllık ortalama 1 milyon istihdam artışıyla yolumuza d evam edeceğiz. Küresel ticaretten aldığımız payı daha da artırarak, ihracatımızı katlayarak yükselteceğiz. Cari fazla hedefimize ulaşmak için enerji başta olmak üzere her alandaki hedeflerimizi kullanacağız. TOGG'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz.Brezilya'da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis'in, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz.