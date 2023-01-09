Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa muhalefeti de davet etti: Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Cuma günü hizmete girecek ve İstanbul'un en büyük millet kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nın açılışına muhalefeti de davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Cuma günü açılışı yapılacak Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti davet ediyorum. İstanbul'un en büyük, Avrupalı sayılı kütüphanelerden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor. O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Ama sonunda bu oldu.'