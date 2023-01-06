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CHP'nin işçi kıyımı devam ediyor! Zeydan Karalar 50 kişiyi daha işte çıkardı

Adana Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan karalar yeni yılda da işçi çıkışına tüm hızıyla devam ediyor. CHP’li Karalar, sözleşmeli yaklaşık 50 personelin çıkışını verdi.

CHP'nin işçi kıyımı devam ediyor! Zeydan Karalar 50 kişiyi daha işte çıkardı
Ekleme: 6.01.2023 - 09:18 Güncelleme: 9.01.2023 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin işçi kıyımı devam ediyor! Zeydan Karalar 50 kişiyi daha işte çıkardı
2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımına başlayan ve bugüne kadar 3 bin kişinin işine son veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar yeni yılda da işçi çıkartmayı sürdürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'CHP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler yasal düzenlemeyle işlerine geri dönecekler' açıklamasını hemen ardından belediyede sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 50 kişinin son verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve geldiği günden bu yana, çalışan emekçileri işten çıkartmaya devam ettiğini belirten MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı sözleşmeli personellerin işten atılmasına tepki gösterdi.

Başkan Kanlı, 'Başkan Zeydan Karalar, bu sefer, yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen sözleşmeli personeli işten atmış, yeni yılı daha şimdiden zehir etmiştir' dedi.

ŞİDDETLE KINIYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeli personele memur kadrosu müjdesi vermesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından aksi bir uygulamaya gidilmesinin şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Kanlı, 'Bu karar hukuka, ahlaka, insan haklarına, anayasaya aykırıdır. Cumhurbaşkanımızın, hukuka aykırı şekilde çıkarılan taşeron işçilerin dahi işlerine iade edileceği hususunun açıklaması üzerine alınan bu kararı şiddetle kınıyoruz.

Tamamen siyasi saiklerle hukuka aykırı şekilde sözleşmeleri feshedilen tüm hemşehrilerimizin yanındayız ve süreci yakından takip ederek bu zulmün son bulması için gereken her türlü yasal tepkinin konulacağından, çalışmanın yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın' diye konuştu.
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