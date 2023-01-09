CHP’li Özgür Özel terör örgütü PKK’nın özel doktoruna sahip çıktı: İçim acıyor

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Mardin'de teslim olan H.A.'nın ifadeleri sonrası örgütün özel doktoru olduğu ortaya çıkan Selçuk Mızraklı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Halk Tv'de katıldığı programda Mızraklı'nın tutukluluğuna ilişkin, “İçimin almadığı kabullenemediği mesele bu” dedi.Terör soruşturmasından cezaevinde bulunan Selçuk Mızraklı'ya sahip çıkan CHP'li Özgür Özel, “Siyaseten seçtiği belediye başkanını ya gerçekten içim acıyor benim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iki sıra yanımızda oturuyordu Selçuk Mızraklı. Çok iyi bir doktor. Milletvekiliydi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiler. On Diyarbakırlı'dan neredeyse yedisi oy verdi Selçuk Mızraklı'ya. O gün soruşturma açtılar. On gün içinde de yerine kayyum atandı. Şimdi Edirne Cezaevi'nde. Demirtaş'ın koğuş arkadaşı. Şimdi benim içimin almadığı kabullenemediği mesele bu” dedi.