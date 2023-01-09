Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar...

2023'ün ilk Kabine Toplantısı Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.OTOYOL-KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE ARTIŞ YOKBaşkan Erdoğan otoyol ve köprü hizmetlerinde yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyeceğinin müjdesini verdi.YÜZLERİ GÜLÜMSETEN ANLAR: "NUREDDİN SENDEN PARA ÇIKMIYOR RAHAT OL"Müjde sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dönüp kullandığı "Nureddin senden para çıkmıyor rahat ol" ifadeleri ise yüzleri gülümsetti.Bilindiği gibi kamu-özel ortaklığı modeli ile hayata geçen ulaştırma modelimiz daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan ile iftira ile çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.