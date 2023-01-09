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Balıkesir'de, üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Balıkesir’in Erdek İlçesinde sahil bandında üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Ekleme: 9.01.2023 - 09:36 Güncelleme: 9.01.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de, üniversite öğrencisinin cesedi bulunduMarmara Denizi'nde hareketsiz bir kadının olduğu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi. Kimlik tespiti yapan polis ekipleri, cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğu tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan gerekli incelemenin ardından, Kayar'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Balıkesir'de, üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
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