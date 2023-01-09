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Bakanlık harekete geçti, ağır ceza yolda!

Orta gelirlilere yönelik 'Yeni Evim' kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar yine harekete geçti. Aynı anda Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili devreye girdi.

Bakanlık harekete geçti, ağır ceza yolda!
Ekleme: 9.01.2023 - 09:37 Güncelleme: 9.01.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık harekete geçti, ağır ceza yolda!
Orta gelirlilere yönelik 'Yeni Evim' kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılar yine harekete geçti. Kampanyanın açıklandığı günden itibaren konut fiyatlarını bir gün içinde 1 milyon TL'ye varan tutarda artıran fırsatçılar vatandaşları isyan ettirdi.

Sosyal medyada da büyük tepkinin verildiği fırsatçılığın karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı hemen harekete geçti. Edinilen bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçıları yakın takibe aldı.

Bakanlık harekete geçti, ağır ceza yolda!

Bu kapsamda Sahibinden.com platformundan 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fiyatları tek tek inceleyecek. Piyasayı manipüle edenleri tespit edecek olan bakanlık, bu fırsatçılara çok yüksek cezalar kesecek. Aynı zamanda fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.

Bakanlık harekete geçti, ağır ceza yolda!

FİYAT AYNI GÜN ARTTI

Orta gelirliye yönelik konut kampanyası 4 Ocak'ta açıklanmıştı. Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0.69'dan başlayan oranlarla kredi desteğinin sağlanacağı kampanyanın açıklanmasıyla birlikte ilan sitelerinde de konut fiyatlarına zamlar başladı. Başvuruların 16 Ocak'ta alınacağı kampanya öncesinde fırsatçılar harekete geçti.

Bakanlık harekete geçti, ağır ceza yolda!
4 Ocak'ta 6 milyon 550 bin TL olan bir evin fiyatı aynı gün 7 milyon 650 bin liraya çıkarıldı. Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Tüm bu usulsüzlükleri tek tek tespit edecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fırsatçılara geçit vermeyecek.


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