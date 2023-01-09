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Bakan Ersoy'dan 'Gazeteciler Günü' mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak'a ithafen, "Mesleğini etik ilkelere bağlı kalarak, ülkesini ve milletini daima önceleyerek, dürüstlükten ödün vermeden, popülizmin değil gerçeğin yanında yer alarak icra eden bütün basın emekçilerimizi, en kalbi şükran ve minnet duygularımla selamlıyor; Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Ekleme: 9.01.2023 - 17:37 Güncelleme: 9.01.2023 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ersoy'dan 'Gazeteciler Günü' mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, bugünün teknolojisinin, haberi ve bilgiyi hiç olmadığı kadar hızlı yaydığını ve etkisini muazzam ölçüde güçlendirdiğini vurgulayarak, "Kitlesel hareketler doğurabilen, yönetip yönlendirebilen bu hız ve etkinin nasıl kullanıldığı, ulusal ve uluslararası siyasi ve toplumsal hareketlerin, olay ve eylemlerin sonucunu, ülkelerin ve milletlerin küresel algısını belirleyebilmektedir. Hal böyleyken, söz konusu bilgi ve haber akışının merkezinde yer alan gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun ağırlığını, yaptıkları işin ne denli önemli olduğunu görmemek, görüp de takdir etmemek, mümkün değildir. Mesleğini etik ilkelere bağlı kalarak, ülkesini ve milletini daima önceleyerek, dürüstlükten ödün vermeden, popülizmin değil gerçeğin yanında yer alarak icra eden; sabır ve sebatla hakkın, özgürlüğün, demokrasinin ve adaletin kalemi, insanlığın vicdanı olmaktan yılmayan bütün basın emekçilerimizi, en kalbi şükran ve minnet duygularımla selamlıyor; Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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