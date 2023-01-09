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Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Ekleme: 9.01.2023 - 10:33 Güncelleme: 9.01.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralıkta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 15,09, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13,47 oranlarıyla BIST 100 endeksinde yaşandığı görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,47, külçe altın yüzde 4,86, euro yüzde 4,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,57 ve Amerikan Doları yüzde 0,50 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlandı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,97, külçe altın yüzde 3,39, euro yüzde 2,89 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları yüzde 0,91 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 61,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 20,81, külçe altın yüzde 30,20, Amerikan doları yüzde 30,40, euro yüzde 34,80 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 41,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 4,69, külçe altın yüzde 15,99, Amerikan doları yüzde 16,23, euro yüzde 21,52 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 29,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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