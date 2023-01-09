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Arnavutköy'de korkutan yangın: 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu

Arnavutköy'de yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu olan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangıda fabrika ile iki kamyon da kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 9.01.2023 - 09:07 Güncelleme: 9.01.2023 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Arnavutköy'de korkutan yangın: 10 bin metrekarelik fabrika kül olduYangın, henüz bilinmeyen bir nedenle, saat 03.00 sıralarında Arnavutköy, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu kauçuk fabrikasında çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğu önlemek için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrika içinde yanan kauçuk parçalarının tekrardan yanma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan yangın yerine gelen İGDAŞ ekipleri yaşanabilecek doğal gaz patlamasına karşı fabrikaya giden gaz akşını kesti.

Arnavutköy'de korkutan yangın: 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu
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