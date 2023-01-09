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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Cezaevine gönderildi

Evinde yapılan aramada 13 gram metamfetamin, 2 gram eroin ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Kısmet K., cezaevini boyladı.

Ekleme: 9.01.2023 - 15:33 Güncelleme: 9.01.2023 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Cezaevine gönderildi
Yurt genelinde uyuşturucu operasyonları son sürat devam ediyor.

Antalya'nın Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 yaşındaki Kısmet K.'nin evinde arama gerçekleştirdi.

Fazla sayıda madde bulundu
Yapılan aramalarda alüminyum folyoya sarılı 13 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kısmet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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