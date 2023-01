AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir açıkladı! 'Bayram sonrası seçime gidilebilir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, bir Tv programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kandemir, seçimlerin öne çekilmesi ihtimaline ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Kandemir, 'Bayram sonrası seçime gidilebilir.' dedi.Kandemir'in açıklamaları şu şekilde:'Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. Bayram sonrası seçime gidilebilirSandıkta yüzde 52'nin hatta üzerinin olacağına inanıyorum. Ortada çok net bir tablo var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyerek Türkiye'yi merkeze alan, Türkiye'nin milli teknolojisini üreteceğini söyleyen bir Cumhur İttifakı, bir tarafta ise henüz adaya karar veremeyen, kendi içlerinden birinin oraya, diğerinin oraya çektiği ağır aksak ilerleyen, bir vasatta anlaşan, Türkiye'ye vasatı vaat eden, belirsizliği, eski Türkiye'yi vaat eden Millet İttifakı var.2023 seçimlerinin Türk siyasetini başka bir zemine oturtacağını düşünüyorum. Şu seçimi geçelim de, sonrasına bakarız vizyonuna seçmen Türkiye'yi emanet etmez.HDP'nin kendi adayı ile seçime girecek olması - Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Oradan çıkacak adayın bizim açımızdan hiç önemi yok. Bu tablonun netleşmesi, göz önüne gelmesi için değerlendirmeler, gündemler yapıyoruz. Ama ister 1, ister 6, isterlerse 66 aday ile çıksınlar. Adayımız net, kararımız ortada. Biz Türkiye'nin önüne Cumhur İttifakı olarak başka bir vizyon koyuyoruz. Ortada şöyle bir durum var, bunların masası, al-ver masası. Sen bana ne vereceksin, ne alacaksın? Sen şimdi bir sus, sonra vereceğimizi veririz. Bir şurayı geçelim. Bu çirkin bir pazarlık. Karşı taraftaki ittifakın zikzaklarını kamuoyunun gündemine bu nedenle getiriyoruz. Yürüyecek çok yolumuz var. Seçim beyannemesi için hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımız ile yarın bir toplantı daha yapacağız. Her şey dahil, seçimler, sloganlar, seçim beyannememiz önümüzdeki günlerde milletimiz ile paylaşacağız. Bu partilere oy veren seçmenlerin yaşananları not etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tayyip Erdoğan, bu ülkeyi bambaşka bir vizyona taşıdı. Bunu daha da ileri taşıyacaktır.Cumhur İttifakı'nın genişlemesi söz konusu mu? - Cumhur İttifakı bir değerler bütünü. Biz değer merkezli bir ittifakız. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından bize gelen en ufak bir talep ile karşılaşmadık. Bizim ittifakımız bir çıkar ittifakı değil, değer ittifakı. Bu değerleri paylaşan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu paylaşan herkese kapımız açık.Emekli ve memur maaşları için ek zam olur mu? - Milletin masasında konuşulan, milletin gönlünden geçen ne varsa, AK Parti mekanizmaları, Cumhurbaşkanımız bir vizyon var ise onu hayata geçirmek için gayret gösteriyorlar. Pandemiyi beklemiyorduk, en iyi atlatan ülkelerden olduk. Rusya-Ukrayna savaşı beklenmiyordu, en iyi süreci yöneten biz olduk. AK Parti hükümetinin inanılmaz bir kriz yönetme becerisi var. Bunu Antalya'daki yangın ve sel felaketinde de gördük. Evleri hasar görenlere yenilerini yaparak hemen teslim edildi. Hem EYT, sözleşmeliye kadro meselesinde, hem endüşük emekli maaşında, inanılmaz adımlar atıldı. Bunlar Cumhuriyet tarihinin rekoru dokunuşlar. Bir ihtiyaç hasıl olursa kuşkusuz adımlar atılabilir. sahanın sesini dinliyoruz. Şu an inanılmaz bir memnuniyet oluştu.