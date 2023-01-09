6'lı masada son kriz: Meclis'e girecek vekil listeleri...

Altılı masa, son olarak Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde bir kez daha toplandı.Onuncu toplantıyı yapan muhalefet partileri Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir türlü anlaşamazken şimdi de, 'milletvekili aday listeleri' krizi çıktı.Bu kapsamda muhalefet, krizi çözmek için farklı senaryolar üretmeye koyuldu.Bu çerçevede ilk seçeneğe göre, altı partinin adayları CHP ve İyi Parti'nin listelerinde yer alacak.Bilindiği üzere DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde 'Milletvekilliği listelerinde anlaşamazsak 81 ilde DEVA Partisi olarak kendimiz seçime gireriz.' diyerek altılı masaya gözdağı vermişti.Daha önce “kendi amblemi ve listeleriyle seçime gideceğini” açıklayan DEVA Partisi'nin “Üçüncü bir liste oluşturması” da seçenekler arasında yer alıyor.Listelere ilişkin son karar, “illerde yapılacak kamuoyu araştırmaları ve kurmayların çalışmaları” sonrası verilecek.Bu iki seçenekte de Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin göstereceği adayların, diğer partilerin listelerinden seçime gireceği öngörülüyor.Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in aktardığına göre kulislerde, “Gelecek Partisi'nin TBMM'de grup kurmayı arzuladığı, bu nedenle de partili ‘en az 20 ismin listelerin seçilebilecek sıralarında yer alması' isteminde bulunduğu” belirtiliyor.Bir diğer senaryo ise BTP ve İyi Parti arasında gerçekleşebilir.Altılı masaya katılmak isteyen BTP'de adaylar, İyi Parti listelerinden seçime girebilir.