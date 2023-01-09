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6'lı masada son kriz: Meclis'e girecek vekil listeleri...

Altılı masada adaylık bilmecesi sürerken şimdi de ‘milletvekili aday listeleriyle’ ilgili kriz çıktı. DEVA, Saadet Gelecek ve Demokrat Parti için farklı senaryolar ele alındı.

6'lı masada son kriz: Meclis'e girecek vekil listeleri...
Ekleme: 9.01.2023 - 10:10 Güncelleme: 9.01.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
6'lı masada son kriz: Meclis'e girecek vekil listeleri...
Altılı masa, son olarak Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde bir kez daha toplandı.

Onuncu toplantıyı yapan muhalefet partileri Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir türlü anlaşamazken şimdi de, 'milletvekili aday listeleri' krizi çıktı.

Bu kapsamda muhalefet, krizi çözmek için farklı senaryolar üretmeye koyuldu.

Altılı masadaki diğer partiler CHP ve İyi Parti'nin listesinden girecek
Bu çerçevede ilk seçeneğe göre, altı partinin adayları CHP ve İyi Parti'nin listelerinde yer alacak.

Bilindiği üzere DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde 'Milletvekilliği listelerinde anlaşamazsak 81 ilde DEVA Partisi olarak kendimiz seçime gireriz.' diyerek altılı masaya gözdağı vermişti.

DEVA için 'üçüncü bir liste oluşturulması' seçeneği
Daha önce “kendi amblemi ve listeleriyle seçime gideceğini” açıklayan DEVA Partisi'nin “Üçüncü bir liste oluşturması” da seçenekler arasında yer alıyor.

Listelere ilişkin son karar, “illerde yapılacak kamuoyu araştırmaları ve kurmayların çalışmaları” sonrası verilecek.

Bu iki seçenekte de Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin göstereceği adayların, diğer partilerin listelerinden seçime gireceği öngörülüyor.

Davutoğlu en az 20 vekil istiyor
Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in aktardığına göre kulislerde, “Gelecek Partisi'nin TBMM'de grup kurmayı arzuladığı, bu nedenle de partili ‘en az 20 ismin listelerin seçilebilecek sıralarında yer alması' isteminde bulunduğu” belirtiliyor.

BTP de İyi Parti'nin kontenjanında Meclis'te yer bulabilir
Bir diğer senaryo ise BTP ve İyi Parti arasında gerçekleşebilir.

Altılı masaya katılmak isteyen BTP'de adaylar, İyi Parti listelerinden seçime girebilir.
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